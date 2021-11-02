Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor'un Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Avcı, daha sonra Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette altyapı antrenörleri ile bir araya gelen Abdullah Avcı, yenilenen teknik koşulları ve altyapı hakkında bilgi aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri

Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri

 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile

Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title