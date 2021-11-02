Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor'un Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Avcı, daha sonra Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette altyapı antrenörleri ile bir araya gelen Abdullah Avcı, yenilenen teknik koşulları ve altyapı hakkında bilgi aldı.