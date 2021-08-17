Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı
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Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı

Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, Süper Lig'de yer mücadele ettiği 48 yıl içindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Trabzonspor, Süper Lig'de yer mücadele ettiği 48 yıl içindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında 5-1'lik galibiyeti yıldız oyuncularıyla bulduğu gollerle elde etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Marek Hamsik ve Djaniny'in attığı gollerle 5-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan bordo-mavililer, 48 yıllık Süper Lig tarihinde en iyi başlangıcına imza attı.

Haftayı averajla lider olarak tamamlayan Karadeniz ekibi 48 yıllık Süper Lig tarihinde oynadığı ilk lig maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sezonları açmıştı. Söz konusu maçlarda 70 gol atan bordo-mavililer kalesinde ise 35 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk karşılaşmalarına bakıldığında en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.

TRABZONSPOR YILDIZLARIYLA COŞTU

Trabzonspor, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Marek Hamsik ve Djaniny gibi yıldız oyuncularıyla birlikte Yeni Malatyaspor kalesinde coştu. Rakibi karşısında ilk golü henüz 3. dakikada geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Yunan yıldız Bakasetas'ın ayağından bulan bordo-mavililer, 11. dakikada Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42. dakikada ise Marek Hamsik ile farkı açtı. Müsabakanın ilk yarısını 4-1 önde kapatan Karadeniz ekibi 66. dakikada ise Djnaniny'in penaltı golüyle müsabakadan 5-1 galip ayrıldı. Gollerin asistleri ise yine bu oyunculardan geldi.

AVCI, DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geldiği 10 Kasım 2020'den beri deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan deneyimli teknik adam deplasmanda oynanan sezonun ilk maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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