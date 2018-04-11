Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'de Değişim

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'de Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu ve icra kurulu başkanı, Hayrettin Hacısalihoğlu da yönetim kurulu ve icra kurulu başkan yardımcısı olarak atandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan ilk bildirimde, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin almış olduğu yönetim kurulu kararı gereği, Sayın Muharrem Usta'nın ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu'nun yapılacak olan ilk genel kurulun tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yapılacak olan ilk genel kurulun tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Yine Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirilmesine, karar verilmiştir."

Bir sonraki KAP bildirimine göre yapılan değişikliklerle şirkette yeni görev dağılımının şu şekilde olduğu açıklandı:

Ahmet Ağaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı), Hayrettin Hacısalihoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet Çubukçu (Yönetim Kurulu Üyesi), Adnan Bayram (Yönetim Kurulu Üyesi), Orhan Aksu (Yönetim Kurulu Üyesi).