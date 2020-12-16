Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi
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Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi

16.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:44

Ziraat Türkiye Kupası, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor, 2-2 sona eren normal sürenin son dakikasında gol atıp penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla 4-3 mağlup oldu ve elendi. Adana ekibinde Joher Rassoul 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, Adanademirspor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibine penaltı atışlarıyla mağlup oldu.

Karadeniz ekibinin golleri 55. ve 90. dakikada Vitor Hugo'dan geldi. Adana Demirspor ise 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz ile rakip ağları sarsmayı başardı. Trabzonspor'da Lewis Baker 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Adana ekibinde Joher Rassoul 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kupanın son şampiyonu olan bordo mavililer, bu sonuçla kupaya 5. turda veda etti. Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi
Haber Yorumları (5)
MAZLUM: Hem hakeme rağmen hemde 10 kişiyle uzun bir süre sahada mücadele eden Adana Demir Spor u tebrik ediyorum
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SEDAT: helal be adana demirspor şimşeklerin tokadını vurmuş trabzona
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AHMET: Tebrikler adana demirspor gören allah için söylesin yürekli futbolcu ve ekibi kutlamak gerekir hemde 10 kişi ile yenmek kolay değil inşallah seneye süper ligdesiniz
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