Trabzonspor Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı

Trabzonspor Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. İki takım arasında oynanan 30 müsabakada toplam 75 gol atıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor yarın saat 19.15'te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında bordo-mavililer galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar ise mağlup oldu.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 30 karşılaşmada toplam 75 kez fileler havalandı. Geride kalan maçlarda Sivas 32, Trabzon ise 43 kez gol sevinci yaşadı. - SİVAS

Trabzonspor Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Ebru Şallı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:39:38. #1.16#

title