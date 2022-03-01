Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Berat Özdemir kaydetti.
Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
YARI FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM TRABZONSPOR
Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.