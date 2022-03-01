Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Haberler

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Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Berat Özdemir kaydetti.

Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

YARI FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM TRABZONSPOR

Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ali Gülhan
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Türkiye Kupası, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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