Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı
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Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezonun kadrosu için hazırlıklara başlayan Trabzonspor, Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile anlaşmaya vardı. İtalyan basınında yer alan haberlerde sezon sonu Roma'dan ayrılacak olan 31 yaşındaki sağ bekin Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

Bordo-Mavililer önümüzdeki sezonun kadrosu için kolları sıvadı. İtalyan basınındaki haberlere göreu 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. Bu sezon toplam 36 resmi karşılaşmaya çıkan Peres, 36 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı

12,5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Futbola ülkesi Brezilya'da Gremio Audax altyapısında başlayan Peres, Santos'ta kendisini gösterip 2014 yılında 2 milyon Euro karşılığı Torino'ya transfer oldu. Torino'da 2 yıl oynadıktan sonra Roma'ya kiralanan futbolcu, 2017 yılında bonservisiyle Roma'ya gitti. Roma, Peres için 12,5 milyon Euro bonservis ödedi. Roma'da beklenen performansı gösteremeyen Peres, son yıllarda ülkesi takımlarından Sao Paulo ve Recife'ye kiralanmıştı.

Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı
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