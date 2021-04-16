Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı

Yeni sezonun kadrosu için hazırlıklara başlayan Trabzonspor, Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile anlaşmaya vardı. İtalyan basınında yer alan haberlerde sezon sonu Roma'dan ayrılacak olan 31 yaşındaki sağ bekin Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.