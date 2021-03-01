Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı

01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:37

Geçen hafta oyundan alınan Caner Erkin'in Erol Bulut'a karşı tavırları teknik ekibi rahatız etmiş ve Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalmıştı. Bulut'a bir tepkide sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın 66.dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'den geldi. Yıldız futbolcu saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bile bakmadı.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin tek sayısını Pelkas atarken, Trabzonspor'un yedi maçlık galibiyet serisi sona erdi.

EROL BULUT'A PAS VERMEDİ

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Erol Bulut, 66. dakikada yıldız ismi oyundan çıkardı. Değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Mesut Özil, sessiz sedasız kenara geldi. Bu durumdan memnun olmayan oyuncu, başını öne eğip kulübeye doğru giderken, teknik direktör Erol Bulut'un yüzüne bakmadı.

PERFORMANSI KÖTÜYDÜ

Erol Bulut, oyuncusunun yanına giderek moral verdi. Mesut'un yerine ise oyuna Samatta dahil oldu. Mesut Özil 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında 22 pas ve 13 top kaybı yaptı. Yıldız oyuncunun 5 ortası isabet bulmazken yalnızca 1 şut attı. Mesut Özil 66 dakikada girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti.

Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil oyundan çıkarken Erol Bulut'la diyalog kurmadı

MAÇ SONUNDA SARILDILAR

Oyundan çıktığında sinirlenen Mesut, tribüne gidince ise takımına destek verdi. Erol Bulut ile Mesut Özil galibiyet sonrasında birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi.

Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı
Haber Yorumları (3)
SENTELLO: Çıta gibi bacakları var kendini hiç güçlendirmemiş geliştirmemiş . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FENEVLİ: Daha durun yeni başlıyoruz.
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
NAZIM: ÇOK İŞ YAPMIŞDA BİRDE SİTEM YAPIYOR BEN OLSAM KADROYA BİLE ALMAM SANKİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ADAM GİBİ OYNADA GÖRELİM
Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:02:36. #1.14#
title