Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı

Genç çalışanı çiğ köfte acılı diye feci şekilde darbeden saldırgan hak ettiğini buldu

Rolü için her şeyi yaptı! 85 yaşındaki usta oyuncu "sünnet" oldu

Doktor musun yoksa maganda mı? Karısının ve çocuğunun yanında babaya saldırmak da nedir

Geçen hafta oyundan alınan Caner Erkin'in Erol Bulut'a karşı tavırları teknik ekibi rahatız etmiş ve Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalmıştı. Bulut'a bir tepkide sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın 66.dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'den geldi. Yıldız futbolcu saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bile bakmadı.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin tek sayısını Pelkas atarken, Trabzonspor'un yedi maçlık galibiyet serisi sona erdi.

EROL BULUT'A PAS VERMEDİ

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Erol Bulut, 66. dakikada yıldız ismi oyundan çıkardı. Değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Mesut Özil, sessiz sedasız kenara geldi. Bu durumdan memnun olmayan oyuncu, başını öne eğip kulübeye doğru giderken, teknik direktör Erol Bulut'un yüzüne bakmadı.

PERFORMANSI KÖTÜYDÜ

Erol Bulut, oyuncusunun yanına giderek moral verdi. Mesut'un yerine ise oyuna Samatta dahil oldu. Mesut Özil 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında 22 pas ve 13 top kaybı yaptı. Yıldız oyuncunun 5 ortası isabet bulmazken yalnızca 1 şut attı. Mesut Özil 66 dakikada girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti.

MAÇ SONUNDA SARILDILAR

Oyundan çıktığında sinirlenen Mesut, tribüne gidince ise takımına destek verdi. Erol Bulut ile Mesut Özil galibiyet sonrasında birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi.