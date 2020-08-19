Trabzonspor, kuvvet ve taktik çalıştı Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı kuvvet ve taktik idmanıyla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı kuvvet ve taktik idmanıyla devam etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Oyuncular ardından taktiksel çalışmalar yaptı. Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA