Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Akyazıcı'nın vefatıyla ilgili bordo-mavili kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

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