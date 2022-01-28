Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile... - Haberler Spor
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Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor Kulübü:

Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır.

Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Trabzonspor, Gervinho, Spor, Haber

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