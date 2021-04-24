Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık net bir skorla geçerek zirve takibini sürdürdü. Maça Djaniny attığı 2 golle damgasını vururken, Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışları da 3 puanı getirdi. Bordo mavililer, 5 maç aradan sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.

Süper Lig'de üst üste 5 maçta berabere kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Trabzonspor rakibini yenerek kötü gidişatını durdurmak ve galibiyet hasretine son vermek istedi. Fatih Karagümrük ise deplasmanda galibiyet aradı.

UĞURCAN ÇAKIR DEVLEŞTİ

Maça Trabzonspor etkili başladı. İlk yarıda bordo mavililer tehlikeli ataklarla rakip kalede gol aradı. Karagümrük'te Salibur ilk yarıda gol arayan isimdi. Bordo mavililer, ilk yarıyı Djaniny'nin penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Karagümrük, eşitlik golü bulmak için Trabzon kalesine ataklarını sıklaştırdı ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Djaniny, takipçiliğini konuşturarak 2. golü atıp maçın skorunu belirledi.

"KARAGÜMRÜK'ÜN OYUN PLANI İYİYDİ"

Uğurcan Çakır karşılaşmanın ardından, "Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadılar diyebilirim. Yeni hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum" yorumunda bulundu.