Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.
11.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:05
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa, salonda çalışırken durumunun ise maç saati netlik kazanacağı öğrenildi. - TRABZON
Kaynak: İHA