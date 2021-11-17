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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı da katılmadı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu akşam, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Sakatlığı sona eren Peres, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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