Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

25.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:08
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Özlem Zengin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Burak Özçivit Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak
Spor Mustafa Er Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 20:10:41. #1.14#
title