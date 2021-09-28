Trabzonspor fırsatları tepiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor fırsatları tepiyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor fırsatları tepiyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve son iki maçını 10 kişi tamamlayan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı iki haftada da liderlik fırsatını tepti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve son iki maçını 10 kişi tamamlayan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı iki haftada da liderlik fırsatını tepti.

2021-22 sezonunda ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda liderlik için ayağına gelen fırsatları bir bir harcıyor. 6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordo-mavililer, 9'uncu dakikada kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamladı.

7'NCİ HAFTADAKİ FIRSATI DA DEĞERLENDİREMEDİ

Karadeniz ekibi, ligin 7'nci haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. Tamamlanan haftada lider Beşiktaş Altay'a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

AVCI'DAN 'KIRMIZI KART' SİTEMİ

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da son iki haftada yaşanan kayıplarda gördüğü kırmızı kartlar da etkili olurken, teknik direktör Abdullah Avcı da özellikle Alanyaspor karşılaşması sonrası kırmızı kartlar konusunda sitemini dile getirdi. Konyaspor mücadelesinde gördükleri kırmızı kartın doğru olduğunu ancak Alanyaspor karşısında ki özellikle Hüseyin'e gösterilen ikinci sarı kartın hatalı olduğunu kaydeden Avcı, bundan sonra antrenmanlarda 11'e 10 çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Trabzonspor fırsatları tepiyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

 Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

 Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz

Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor fırsatları tepiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:32:13. #1.11#