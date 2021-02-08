Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
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Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

08.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:40

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk potasına girdi.

Süper Lig'de 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda onanan mücadeleyi Karadeniz ekibi üstün bir oyunla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, Denizlispor maçının kahramanı Anastasios Bakasetas ve yıldız isim Anthony Nwakaeme attı. Bordo-mavililerin, Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, 50. dakikada sağ ayağıyla fileleri havalandırdı. Anthony Nwakaeme ise 90+6. dakikada sonucu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Dört haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
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