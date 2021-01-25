Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi
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Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi

25.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:41

Trabzonspor'da, 3.5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor'da, 3.5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, takımın tecrübeli oyuncusu Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da katkılarından dolayı Pereira'ya plaket takdim verdi. Plaket takdiminin ardından konuşan Sağıroğlu, "Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sağıroğlu, Pereira'ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı forma ve eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkari hediye etti.

-İHA-

Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi
Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi
Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi
Trabzonspor'dan Pereira'ya teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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