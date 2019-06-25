Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Trabzonspor, 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Kulübün resmi sitesinden bu sabah yapılan açıklamada "Kulübümüzün yönetim kurulu eski üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbulumuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.