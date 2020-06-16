Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme Trabzonspor resmi twitter hesabı, Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı ikinci golün ardından bir paylaşım yaptı. Maçta 2 gol atan Sörloth'un Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmaya gönderme yapan bordo-mavililer, Norveçli golcünün "Sus" işareti yapan görselini kullandı.

Trabzonspor Kulübü resmi twitter hesabı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı 2. golün ardından flaş bir paylaşım yaptı.

"SUS" İŞARETLİ GÖNDERME

Trabzonspor twitter hesabı, tweetinde maç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşayan ve "Sus" işareti yapan Sörloth'un bu işaretinin bulunduğu bir emojiyle birlikte "Finaldeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca paylaşıma Sörloth'un "Sus" işareti yapan fotoğrafı da eklendi.

Yapılan bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.