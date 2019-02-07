Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Gazi Muhammet Atmaca'ya Ziyaret!
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, Irak'ın kuzeyinde operasyon sırasında yaralanan Gazi Muhammet Atmaca'yı ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Irak'ın kuzeyinde operasyonda yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettikleri belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şahin ve Karaman'ın, 28 Ocak'ta yaralanan Gazi Atmaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve bordo-mavili futbolcuların imzaladığı formayı hediye ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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Ünal KARAMAN adamın kralsın abimCevap Yaz Yayından Kaldır