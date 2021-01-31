Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Beşiktaş maçının 37. saniyesinde sakatlandı
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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Beşiktaş maçının 37. saniyesinde sakatlandı

31.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:27
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Beşiktaş maçının 37. saniyesinde sakatlandı

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde bordo-mavili ekipte Abdülkadir Parmak sakatlandı. Abdülkadir Parmak sahayı gözyaşları eşliğinde terk etti.

Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hemen başında sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin henüz 37. saniyesinde yerde kalan Abdülkadir Parmak, mücadeleye devam edemedi.

Bu oyuncunun yerine 4. dakikada Lewis Baker dahil oldu. Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida'nın bu hareketi oyuncular tarafından alkışlandı.

BEŞİKTAŞ'TA DA RIDVAN DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 12. dakikasında ise bu kez Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Ekuban ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz saha kenarına geldi.

Sağ arka adalesinde problem yaşanan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi ve sedye ile sahayı terk etti. Genç oyuncunun yerine Fabrice N'Sakala dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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