SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı - Spor
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı

Trabzonspor, erteleme maçında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

09.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:46
Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı

Trabzonspor, erteleme maçında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerkçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.


Yeni Malatyaspor maçında 3 eksik


Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.


Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yapacağı son antrenmanın ardından Malatya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Spor
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Spor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Levent Can Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:38:55. #1.14#