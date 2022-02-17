Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Demirören Haber Ajansı, Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması yaptı.

FODE KOITA DÖNDÜ

Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda Marek Hamsik, Anders Trondsen, Salih Kavrazlı ve Stefano Denswil takım arkadaşlarından ayrı çalışma yaptı. Ağrıları nedeniyle bir süredir yeşil sahadan uzak kalan Fode Koita ise bugün takım arkadaşlarıyla birlikte idmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Fode Koita, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title