Trabzonspor'da Fernandes'in maliyeti belli oldu
Trabzonspor'un Sporting Lisbon'dan kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in maliyetini belli oldu.
Trabzonspor'un Sporting Lisbon'dan kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in maliyetini belli oldu. Buna göre Portekizli oyuncuya gelecek sezon için 540 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcunun transferinde menajerlik ücreti için de bordo-mavili ekibin kasasından 60 bin Euro çıkacak.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 540.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. "Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000.-EUR ödenecektir."
Kaynak: DHA
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