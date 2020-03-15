Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı Uzun süren sakatlığının ardından 3 hafta önce sahalara dönen Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı.

Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçın 73. dakikasında bordo-mavili takımda üzücü bir sakatlık yaşandı. 6 aylık sakatlığını 3 hafta önce atlatan Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç yıldız yerini Ndiaye'ye bıraktı. Genç oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Haberin Videosu: Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür tekrar sakatlandı