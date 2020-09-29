Trabzonspor, Chelsea'den Jake Clarke-Salter'i kiralamak istiyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'den bir başka ismi daha gündeme aldı. Daha önce İngiliz ekibinde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kiralık olarak kadrosunda görmek istiyor. Taraftarlar ise genç oyuncunun Club Brugge'e giderek daha fazla deneyim kazanacağını düşünüyor.