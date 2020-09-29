Trabzonspor, Chelsea'den Jake Clarke-Salter'i kiralamak istiyor
29.09.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:13
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'den bir başka ismi daha gündeme aldı. Daha önce İngiliz ekibinde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kiralık olarak kadrosunda görmek istiyor. Taraftarlar ise genç oyuncunun Club Brugge'e giderek daha fazla deneyim kazanacağını düşünüyor.
Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.
Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.
TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ
Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.
Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.