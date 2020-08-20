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Trabzonspor, Celtic'in Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Celtic'in Caleb Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk resmi teklifin yetersiz bulunduğu iddia edildi. Bordo mavili yönetim, İskoç devinden 7 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Trabzonspor, Celtic'in Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu
20.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:08

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. İskoç ekibi Celtic, geçen sezonu 2. bitirip Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan bordo mavililere Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yaptı.

Ghanasoccer'ın haberinde Trabzonspor'un Ganalı oyuncu için yapılan bu resmi teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.

7 MİLYON EURO İSTENİYOR

Haberde Karadeniz temsilcisinin Celtic'ten 7 milyon euro bonservis talep ettiği de ifade edildi.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Ekuban 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'a katılmış ve 36 maçta 8 gol 2 asist üretmişti. Geçen sezon ise 34 maçta 10 gol 8 asistle mücadele etmişti.

1 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euroya almıştı.

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