Trabzonspor, Celtic'in Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Celtic'in Caleb Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk resmi teklifin yetersiz bulunduğu iddia edildi. Bordo mavili yönetim, İskoç devinden 7 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. İskoç ekibi Celtic, geçen sezonu 2. bitirip Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan bordo mavililere Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yaptı.

Ghanasoccer'ın haberinde Trabzonspor'un Ganalı oyuncu için yapılan bu resmi teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.

7 MİLYON EURO İSTENİYOR

Haberde Karadeniz temsilcisinin Celtic'ten 7 milyon euro bonservis talep ettiği de ifade edildi.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Ekuban 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'a katılmış ve 36 maçta 8 gol 2 asist üretmişti. Geçen sezon ise 34 maçta 10 gol 8 asistle mücadele etmişti.

1 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euroya almıştı.