Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulübün borç yapılandırmasıyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz." - TRABZON
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
Son Dakika Haberleri