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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve dinamik ısınma hareketleri yapıldı. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenmanımız şut çalışması ile son buldu. Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, saat 16.30'da da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.


Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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