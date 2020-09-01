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Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı

Jose Sosa'nın F.Bahçe'ye transferinin ardından orta sahada oyun kurucu görevi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Anderson Talisca için harekete geçti.

01.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:20

Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu doldurmak için dört koldan araştırma yapıyor. Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bordo-mavililerde gündeme gelen isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca oldu.

MENAJERİ İLE TEMAS GEÇİLDİ

Yeni sezon öncesi Samsunspor ile yapılan hazırlık maçında ortaya konan etkisiz futbol orta saha lideri arayışlarını tetikledi. Bordo-mavililerde yönetici Sertaç Güven'in Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği öğrenildi.

GERİ ADIM ATILMASINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİLER

Talisca için geçtiğimiz günlerde de nabız yoklayan ancak yüksek bedel istenmesi sebebiyle geri adım atan bordo-mavililer yine harekete geçti. Yönetici Sertaç Güven'in, Talisca'nın menajeri ile görüştüğü ve şartları bir kere daha masaya yatırdıkları öğrenildi.

OLURSA 1 YIL KİRALAMA

Çin'in Evergrande takımında oynayan Brezilyalı 10 numara her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyordu. Bordo-mavililer Talisca'yı Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istiyor.

(Türkiye)

Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı
Haber Yorumları (2)
MANİFATURACI: Bu adam transfer edilebilecek durumdaysa bunu niye Fener almaz anlamış değilim. Talisca TS sistemi için uygun profilde değil ama Fenere cuk diye oturur. Düşünsene 6 numara L.Gustavo- 8 numara Sosa 10 numaraya da Talisca. Forvete kimi koyarsan koy Kral olur. Bu adam TS gibi 4-3-3 e yakın oynayan takımda iş yapamaz.
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SEN MANİFATURAYA DEVAM: 4-3-3 e uymaz diyosun 6 numara 8 numara diyosun 10 numaraya talisca diyosun. bahsettiğin sistem 4-3-3 den farklı değil ki. dediğim gibi sen pek bulaşma bu işlere, manifaturacılığa dewamke.
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