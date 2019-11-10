Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

10.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:32

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Stat hoparlörlerinden Atatürk'ün sevdiği "Vardar Ovası" şarkısı çalındı. Trabzonsporlu futbolcular, seremoniye Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının baskısının olduğu tişörtlerle sahaya çıkarken Aytemiz Alanyaspor'un ise sahada mücadele ettiği formanın kol bölümünde de Atatürk ve Türk bayrağı baskısı yer aldı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçına ilgi göstererek tribünlerin büyük bölümünü doldular. Az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.