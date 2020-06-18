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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
18.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Hüseyin Çimşir, sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorlanan oyuncular için antrenmanın durdurarak oyuncular su ihtiyaçlarını giderdi. Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ise antrenmanda yer almazken, bu oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Takım kaptanı Sosa ise koşunun ardından çalışmasına salonda devam etti.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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