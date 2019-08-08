Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavili takımda ikinci yarıda oyuna giren ve beraberliği getiren golü atan yeni transfer Sörloth, sosyal medyayı salladı.
08.08.2019 23:15
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag'a konuk olan Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bordo mavili takımın gollerini Ekuban ve Sörloth kaydetti. Trabzonsporlu taraftarlar ilk maçında gol atan Alexander Sörloth'a sosyal medyada övgü yağdırdı.