Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı
Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak sezona iddialı gireceğinin sinyalini veren Trabzonspor, Marek Hamsik ile de büyük ölçüde anlaştı. Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Marcelo Saracchi için devreye girdi. Alman ekibi Leipzig'e kiralama teklifi yapılacağı, kabul edilmezse 2 milyon euro önerileceği belirtildi.
Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaraylı yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı. Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarak transfer sezonuna görkemli bir başlangıç yapan Trabzonspor'un ünlü yıldız Marek Hamsik'le büyük oranda bitirdi. Şimdi sırada Saracchi var.
ÖNCELİK KİRALIK
Görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek. İlk etapta bu öneri kabul edilmezse satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak bir teklif iletilecek. Alman ekibi Leipzig ile iyi ilişkileri olan Ağaoğlu, Saracchi için tüm şartları zorlayacak.