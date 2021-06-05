Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı

Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak sezona iddialı gireceğinin sinyalini veren Trabzonspor, Marek Hamsik ile de büyük ölçüde anlaştı. Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Marcelo Saracchi için devreye girdi. Alman ekibi Leipzig'e kiralama teklifi yapılacağı, kabul edilmezse 2 milyon euro önerileceği belirtildi.