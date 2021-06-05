Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak sezona iddialı gireceğinin sinyalini veren Trabzonspor, Marek Hamsik ile de büyük ölçüde anlaştı. Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Marcelo Saracchi için devreye girdi. Alman ekibi Leipzig'e kiralama teklifi yapılacağı, kabul edilmezse 2 milyon euro önerileceği belirtildi.

Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaraylı yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı. Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarak transfer sezonuna görkemli bir başlangıç yapan Trabzonspor'un ünlü yıldız Marek Hamsik'le büyük oranda bitirdi. Şimdi sırada Saracchi var.

Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı

ÖNCELİK KİRALIK

Görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek. İlk etapta bu öneri kabul edilmezse satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak bir teklif iletilecek. Alman ekibi Leipzig ile iyi ilişkileri olan Ağaoğlu, Saracchi için tüm şartları zorlayacak.

Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi Işın Çelebi adaylıktan çekildi
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi Işın Çelebi adaylıktan çekildi
Metin Öztürk'ten bomba vaat! Seçimi kazanırsa Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a getirecek
Metin Öztürk'ten bomba vaat! Seçimi kazanırsa Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a getirecek
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'a 4. imzayı Galatasaraylı yıldız atıyor! Marcelo Saracchi operasyonu başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 15:05:42. #1.15#

title