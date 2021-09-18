Trabzonspor, 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, 53. dakikada Anastasios Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve bordo-mavili takım müsabakayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Abdulkadir Parmak sakatlandı

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, 47. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyük şanssızlık yaşadı. Abdulkadir, orta sahada Loret Sadiku'dan sıyrıldıktan sonra sol arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan bordo-mavili futbolcu, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak'ın yerine 50. dakikada Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.

Bakasetas, 3. golünü attı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takımda 2. sezonunu geçiren Bakasetas, 2021-2022'de ligde çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk 2 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiği müsabakalarda birer gole imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasının tek golünü kaydederek alınan galibiyette başroül üstlendi.

Öte yandan, mücadelenin 83. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna giren Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı ilk kez giydi.