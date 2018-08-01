Trabzonspor, 22 Yaşındaki Minala'nın Peşine Düştü
Trabzonspor, Lazio'da forma giyen 22 yaşındaki Joseph Marie Minala'nın transferi için girişimlere başladı. Minala, ilk transfer olduğu dönemde İtalya'da tartışmalara sebep olmuştu.
Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transferi sonrası orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Minala'nın peşine düştü.
TRABZONSPOR GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Calciomercato'da yer alan habere göre, bordo-mavili kulübün, Lazio'da forma giyen Joseph Marie Minala'yla temas halinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon Serie B'de Salernitana takımında kiralık olarak forma giyen ve 36 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.
YAŞI OLAY YARATMIŞTI
Lazio formasını giyen Minala'nın yaşı ilk transfer olduğu dönemde olay yaratmış ve federasyon daha sonra 17 yaşında olduğunu doğrulamıştı.
YORUMLAR (15)
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HAMSİ YER GENÇLEŞİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben var trabzona gelmek lig sonuna kadar atmak en az 40 gol siz beni izlemek varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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39 gibi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu adamın nufus kağıdını okula başlarken çıkartmış olmasınlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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80 Milyonluk ulkede bunun yapacagi isi yapabilecek birini bulamamaniz tek basina bi basariCevap Yaz 7 Yayından Kaldır