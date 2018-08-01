Trabzonspor, 22 Yaşındaki Minala'nın Peşine Düştü

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transferi sonrası orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Minala'nın peşine düştü.

TRABZONSPOR GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Calciomercato'da yer alan habere göre, bordo-mavili kulübün, Lazio'da forma giyen Joseph Marie Minala'yla temas halinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon Serie B'de Salernitana takımında kiralık olarak forma giyen ve 36 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

YAŞI OLAY YARATMIŞTI

Lazio formasını giyen Minala'nın yaşı ilk transfer olduğu dönemde olay yaratmış ve federasyon daha sonra 17 yaşında olduğunu doğrulamıştı.