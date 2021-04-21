Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı
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Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı

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Bu akşam 19.00'da Trabzonspor ile dev maça çıkacak Sarı-Kırmızılılar'da Henry Onyekuru kabusu yaşanıyor. Nijeryalı kanat oyuncusunun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi. Nijerya Milli Takımı'ndan döndükten sonra annesini kaybettiği için bir süre yer alamayan Onyekuru, bu önemli karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle olamayacak.

Galatasaray'da sakatlık belası bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hücumdaki en önemli oyuncularından olan Henry Onyekuru, Trabzonspor maçına az bir süre kala sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Onyekuru'nun durumu hakkında net bir bilgi verilmedi.

SAVUNMA HATTI DA SIKINTILI

Galatasaray'ın hücum hattındaki sıkıntısı savunmada da var. Aslan'ın orijinal sağ ve sol bekleri sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yok. Fatih Terim'in Trabzonspor karşısında sahaya süreceği ilk 11'de birçok önemli futbolcu yer alamayacak.

Trabzon maçına az bir süre kala Galatsaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı
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