Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı

Bu akşam 19.00'da Trabzonspor ile dev maça çıkacak Sarı-Kırmızılılar'da Henry Onyekuru kabusu yaşanıyor. Nijeryalı kanat oyuncusunun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi. Nijerya Milli Takımı'ndan döndükten sonra annesini kaybettiği için bir süre yer alamayan Onyekuru, bu önemli karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle olamayacak.