Trabzon'daki Belediyelerin 2019 Yılı Bütçeleri Karara Bağlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi oturumunda görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Trabzon'daki Belediyelerin 2019 Yılı Bütçeleri Karara Bağlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi oturumunda görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Performans Programı da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 yılı gider bütçeleri şu şekilde oluştu:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 711.000.000

Akçaabat Belediyesi: 110.000.000

Araklı Belediyesi: 27.000.000

Arsin Belediyesi: 21.840.000

Beşikdüzü Belediyesi: 30.800.000

Çarşıbaşı Belediyesi: 13.060.000

Çaykara Belediyesi: 14.765.000

Dernekpazarı Belediyesi: 4.250.000

Düzköy Belediyesi: 18.660.000

Hayrat Belediyesi: 8.094.380

Köprübaşı Belediyesi: 5.000.000

Maçka Belediyesi: 24.000.000

Of Belediyesi: 35.100.000

Ortahisar Belediyesi: 285.000.000

Sürmene Belediyesi: 26.000.000

Şalpazarı Belediyesi: 16.767.779

Tonya Belediyesi: 11.525.000

Vakfıkebir Belediyesi: 24.146.000

Yomra Belediyesi: 33.884.000 - TRABZON

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