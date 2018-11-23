Trabzon'daki Belediyelerin 2019 Yılı Bütçeleri Karara Bağlandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi oturumunda görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi oturumunda görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Performans Programı da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2019 yılı gider bütçeleri şu şekilde oluştu:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 711.000.000
Akçaabat Belediyesi: 110.000.000
Araklı Belediyesi: 27.000.000
Arsin Belediyesi: 21.840.000
Beşikdüzü Belediyesi: 30.800.000
Çarşıbaşı Belediyesi: 13.060.000
Çaykara Belediyesi: 14.765.000
Dernekpazarı Belediyesi: 4.250.000
Düzköy Belediyesi: 18.660.000
Hayrat Belediyesi: 8.094.380
Köprübaşı Belediyesi: 5.000.000
Maçka Belediyesi: 24.000.000
Of Belediyesi: 35.100.000
Ortahisar Belediyesi: 285.000.000
Sürmene Belediyesi: 26.000.000
Şalpazarı Belediyesi: 16.767.779
Tonya Belediyesi: 11.525.000
Vakfıkebir Belediyesi: 24.146.000
Yomra Belediyesi: 33.884.000 - TRABZON