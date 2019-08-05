Trabzon'da Yusuf Yazıcı coşkusu! Yalnız bırakmadılar
Fransız temsilcisi Lille ile transfer görüşmeleri yapmak için gece saat 02.25'te Fransa'ya giden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı havaalanında yalnız bırakmadılar.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa'nın Lille kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Trabzon'dan ayrıldı. Genç oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar Fransa'ya coşkuyla uğurladı.
Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yusuf Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler benim kalbimdesiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa'ya hareket etmeden önce bordo-mavili taraftarların isteğinide kırmadı. Havaalanı gidiş terminalinde bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren genç oyuncu onlarla birlikte sevince ortak oldu.
Gece saat 02.25'de Trabzon'dan İstanbul'a hareket eden oyuncu buradan da Fransa'ya hareket ederek Lille kulübüyle transfer görüşmesi yapacak.
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Aslan gibi adamsın. Allah yolunu açık etsin. İnşallah en iyi yerlerde görürüz seni. Bir Galatasaraylı olarak seninle gurur duyuyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH yolunu açık etsin kardeş. İNŞAALLAH başarılı olursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şimdi sallar gelir fransayı şunlardan futbolcu olsa nolacak gittiği takımda lile gidiyo soytarı başka bşy değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar bunlar akrabalarından oluşan bir grup, haliyle aynı şehirde yaşıyorlar aynı takımı tutuyorlar, Avrupa''daki bir takıma transfer olmasını da kutluyorlarCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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KES SESİNİYayından Kaldır
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salak millet be ya.Cevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır
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Niye? insan sevdiğini sabahın körü de olsa havalimanında uğurlamaya ya da karşılamaya gittiği için mi salak oluyor? Sen sevdiklerini havaalanından hiç uğurlamadın mı?!!!Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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HİÇ UĞURLAMADIM, BENİM ÇOK SEVDİĞİM BENİ TERKEDERSE KÜSERİM VE BENİ ÇOK SEVENDE BENİ TERKETMEZ EĞER GİDİYORSA ZATEN YOKTUR KALBİNDE BANA AİT BİR AŞK.1 9 Yayından Kaldır
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Allah c. c. bahtını açık etsin Trabzonun yiğidi.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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BANA YAR OLMAYAN, TOPRAĞA GÜBRE OLMALI, YA BENİ YA TOPRAĞIN.5 Yayından Kaldır
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