Trabzon'da Kobi'ler 11 Milyon Lira Kredi Kullandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi Projesi kapsamında, Trabzon'da KOBİ'lere bu yıl, ilk etapta 11 milyon lira kredi kullandırıldığını bildirdi.

Hacısalihoğlu, yazılı açıklamasında, geçen yıl piyasaların rahatlaması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde başlatılan "KOBİ'ler için Nefes Kredisi" projesinin, bu yıl da devam ettiğini anımsattı.

Bu çerçevede, Trabzon'da geçen yıl KOBİ'lere 41 milyon lira kredi kullandırıldığına işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Nefes kredisinin en önemli özelliği, faizlerinin düşük olması. Çünkü burada hem bankalar hem odamız özveride bulunuyor. Nefes kredisi aslında odalarımızın üzerinde bulunan paraların bankalara yatırılması suretiyle bankalardan daha fazla kredi imkanı sağlanmasıdır. Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88'lik faiz olacak şekilde ilk 6 ayı ödemesiz, bir yıl vadeli kredidir. Denizbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası bu krediyi veriyor. Proje kapsamında Trabzon'da bu yıl, ilk etapta KOBİ'lere 11 milyon liralık kredi kullandırıldı. 5 milyon 400 bin liralık ikinci kısmın dağıtımınına da kısa süre sonra başlanacak."