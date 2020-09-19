Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi
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Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi

Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8 milyon 416 bin 225 lira ödendi.

Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi
19.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:43

Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8 milyon 416 bin 225 lira ödendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı ek protokol sonrasında Erdoğdu Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanına dahil edildiği belirtildi.

Erdoğdu Mahallesi'nde 837 adada kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, hak sahiplerine toplam 8 milyon 416 bin 225 lira ödendiği kaydedildi.

Kamulaştırması tamamlanan 15 binanın tahliye edilmesinin ardından yıkımına başlandığı, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra proje kapsamında uygulama çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Tuğba Yardımcı
Tuğba Yardımcı
AA Editörü
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