Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 1,2 milyar lira olarak belirlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı mali bütçesi, 1 milyar 265 milyon 289 bin lira olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantıları, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Atilla Ataman başkanlığında gerçekleştirilen 8'inci oturumla sona erdi.

Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 4 maddenin yer aldığı gündem görüşüldü.

Ataman, meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesinin bütçesi hakkında bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oylamaya sunuldu.

Bütçelerin kabul edilmesinin ardından yürütülen projelere dikkati çeken Ataman, "Ben şehrimizde insanlarımızın yaşama sevinçlerini artıracak bu güzel çalışmaların, gönül belediyeciliği anlayışıyla hazırlanmış bütçenin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.