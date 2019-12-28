Haberler » Ekonomi » Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti - Ekonomi

Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasıyla Japon otomotiv devi Toyota'dan gönülleri fetheden bir hareket geldi. Toyota Türkiye, sosyal medya üzerinden "Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı.

28.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:18
Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti

60 yıl sonra büyük bir atağa kalkarak yerli otomobilini tanıttı. Tüm dünyada büyük ses getiren Türkiye'nin yerli otomobiline, otomotiv devi Toyota da kayıtsız kalmadı. , resmi Twitter sayfasından bir mesaj yayınlayarak gönülleri fethetti.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN"

Toyota Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin!" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYAYI MEST ETTİ

Toyota Türkiye'nin yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını da mest etti. Bir çok kullanıcı yapılan ince hareketten dolayı, memnuniyetini dile getirdi.

İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar:


Haber Videosu

: Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler