Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu

Roma formasını aralıksız 23 yıl giyen ve kulübün sembol ismi olan Francesco Totti, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili, Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu" ifadelerini kullanda