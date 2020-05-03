Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
03.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:47
Roma formasını aralıksız 23 yıl giyen ve kulübün sembol ismi olan Francesco Totti, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili, Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu" ifadelerini kullanda
Dünya futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcular Vieri ve Totti, İtalya Serie A takımlarından Roma'da top koşturan ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder'den övgüyle bahsetti.
Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında Ünder hakkında konuşan ikili, genç oyuncunun hareketli oyun yapısıyla iyi işler çıkardığına dikkat çekti.
"VAZGEÇMEYEN BİR YAPISI VAR"
Vieri, "Roma'da Cengiz Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" ifadelerini kullanırken, Totti ise buna karşılık, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var. Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu. Bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" dedi.
Kaynak: İHA