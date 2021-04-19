Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, menajer Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, menajer Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

İngiltere'de futbol adına hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımlarından biri olan Tottenham Hotspur, menajer değişikliğine gitti. Son haftalarda istenilen sonuçları alamayan İngiliz ekibinde menajer Jose Mourinho ve ekibinin görevine bugün itibarıyla son verildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi ile Portekizli menajer arasında bugün yapılan toplantıda Jose Mourinho'nun Avrupa Süper Ligi fikrine karşı çıkmasından dolayı bir görüş ayrılığı oluştuğu ifade edildi. Mourinho'nun kovulmasının ardından takımı sezon sonuna kadar antrenör Ryan Mason yönetecek. 

Kulüp başkanı Daniel Levy, resmi siteye yaptığı açıklamada, "Jose ve ekibi, kulüp olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bir dönemde bizimle oldu. Jose, pandemi sırasında gösterdikleriyle gerçek bir profesyonel olduğunu kanıtladı. Onunla çalışmaktan büyük bir zevk duydum ama işlerin ikimizin de istediği gibi gitmediği için üzgünüm. Katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Tottenham Hotspur, pazar günü Wembley'de Manchester City'e karşı Lig Kupası finalinde mücadele edecek. Tottenham, eğer Manchester City'i mağlup edip Lig Kupası'nı kazanırsa 2007/2008 sezonundan bu yana ilk defa bir kupayı müzesine götürmüş olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:29:51. #1.14#

title