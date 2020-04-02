Tottenham'ın yıldızları evden çalışıyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız oyuncularını çalışmalarını görüntülü konferansla sürdürdü. Salgın sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbolcuları antrenmanlarını evden sürdürüyor, çalışmalarını aksatmıyor. İşte Tottenham'ın yıldızlarından antrenman görüntüleri!
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız oyuncularını çalışmalarını görüntülü konferansla sürdürdü. Salgın sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbolcuları antrenmanlarını evden sürdürüyor, çalışmalarını aksatmıyor. İşte Tottenham'ın yıldızlarından antrenman görüntüleri!
Kaynak: Dugout