Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak

İngiliz devi Tottenham, son dönemde attığı gollerle takımının skor yükünü çeken Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 200 bin sterlin yaklaşık 2 milyon lira karşılında uzatmayı planlıyor.

Tottenham, son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'u yeni sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kulübün sahibi Joe Lewis'in Güney Koreli yıldıza haftada 200 bin Sterlin değerinde yeni bir kontrat önermeyi düşünüyor.

Spurs, 2023 yılında sona erecek sözleşmesi öncesi Son'u takımda tutmayı planlarken, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

7 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

Son'un yeni anlaşması kulübün en çok kazananlarından biri olan Harry Kane ile aynı olacak. Bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 2 asist üretti.