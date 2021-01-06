Tottenham, evinde Brentford'u 2-0 mağlup etti

İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde Tottenham, Championship ekibi Brentford karşı karşıya geldi. White Hart Lane'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, rahat kazandı.

Londra ekibinin gollerini 12. dakikada Moussa Sissoko ile 70. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Brentford'da 84. dakikadaJosh Da Silva kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Tottenham, adını kupada finale yazdırdı.

DİĞER FİNALİST DERBİ MAÇINDA BELLİ OLACAK

Lacivert beyazlıların finaldeki rakibi 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak Manchester United-Manchester City maçının galibiyle belli olacak. Manchester derbisi TSİ 22.45'te başlayacak.