Tottenham, deplasmanda West Ham United'a 2-1 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a kaybeden Tottenham, son 6 haftada 5. kez kaybetti. Jose Mourinho'nun koltuğu ise ciddi şekilde sallanmaya başladı.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi West Ham United oldu. Koltuğu sallanan Jose Mourinho, takımının bir mağlubiyet daha yaşamasına engel olamadı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Michail Antonio ve 47. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Tottenham'ın tek golü 64. dakikada Lucas Moura'dan geldi.

SON 6 HAFTADA 5. MAĞLUBİYET

Son 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Tottenham 36 puanda kaldı. Son 10 haftada 7. golünü alan West Ham United puanını 45'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Manchester City'ye konuk olacak. Tottenham, Burnley'i ağırlayacak.